Mineduc aclara origen de indignante video de maestra agrediendo a una alumna

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Las imágenes muestran cómo la docente insulta y golpea el rostro de la alumna dentro del salón de clases.

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En redes sociales ha circulado un video en donde aparece una maestra insultado y golpeando a una alumna dentro de un salón de clases.

La forma en que actúa y se expresa la maestra ha causado repudio entre los usuarios.

Luego de retar con insultos y golpear el rostro de la alumna, la docente nota que alguien más la está grabando, por lo que se vuelca contra el otro estudiante.

Este es el video:

Sale a la luz maestra maltratando a alumnos en Morazán Yoro. Es lamentable ojalá la quiten desde el lenguaje hasta los golpes en la cara no son de un verdadero docente. pic.twitter.com/jDtzozDeno — Jaqueline Redondo (@JackyRedondo) July 10, 2026

No fue en Guatemala

En las redes se había informado que el hecho había ocurrido en un centro educativo de Guatemala, lo cual ha sido desmentido por las autoridades.

El Ministerio de Educación (Mineduc) se pronunció a través de sus redes sociales aclarando que la agresión ocurrió una escuela de Morazán Yoro, Honduras.

Asimismo, hacen un llamado para no compartir contenido no confirmado, para evitar mal informar a la población.