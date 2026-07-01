Así festejaron dentro de la Usac la asunción de Mazariegos

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Dentro de la Usac, hubo festejos ante la asunción de Mazariegos por cuatro años más al frente de la rectoría.

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Luego de conocerse la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por un período más, trabajadores que se encontraban en el interior del campus central celebraron con bombas y juegos pirotécnico.

Durante el anuncio de la continuidad de Walter Mazariegos en la rectoría de la Usac, hubo quema de bombas y juegos pirotécnicos. (Foto: Usac/Soy502)

Además, colocaron pantallas gigantes, en donde fue proyectado el mensaje que Mazariegos dirigió a quienes se encontraban en el interior del campus, en el cual presentó un recuento de avances, proyectos y acciones impulsadas durante los primeros cuatro años de gestión.

También fue el escenario para que grupos y trabajadores provenientes del interior del país se manifestaran a favor de Mazariegos.

En la actividad de apoyo al rector de la Usac, grupos provenientes del interior tomaron parte de la celebración. (Foto: Usac/Soy502)

El pronunciamiento fue efectuado en la Plaza de las Banderas. Sin embargo, previo a que Mazariegos asumiera, estudiantes y trabajadores se reunieron a las afueras del campus central, en la zona 12 para rechazar la continuidad en el cargo.