Acusan a familia guatemalteca de crimen organizado y lavado de dinero en EE. UU.

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Tres guatemaltecos integrantes de una familia enfrentan varios cargos graves en Estados Unidos.

Tres integrantes de una familia guatemalteca, quien es propietaria de La Tienda Guatemala, con sucursales en Apopka y Ocoee, Florida, enfrentan múltiples cargos por delitos graves en Estados Unidos.

Los acusados son Bernave López Pérez, Débora López Pérez y María López Pérez, quienes según la Oficina Metropolitana de Investigación (MBI) vendían medicamentos traídos de Guatemala sin la autorización requerida en EE. UU. y mantenían máquinas tragamonedas para apuestas ilegales.

Las autoridades sostienen que algunas de las medicinas requerían receta médica, otras no estaban aprobados para su venta en el país, tenían dosis no permitidas o carecían del etiquetado exigido.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras una denuncia anónima sobre la supuesta venta de ampicilina sin receta. Posteriormente, agentes encontraron cajas vacías de medicamentos en la basura y, durante una operación encubierta, detectaron una máquina tragamonedas en uno de los establecimientos.

Los hermanos Bernave López, Débora López y María López enfrentan distintos cargos. (Foto: Fox News)

Los cargos

Los tres guatemaltecos terminaron arrestados enfrentan cargos de crimen organizado, lavado de dinero, plan para defraudar, venta, entrega o posesión de sustancias controladas y conspiración para vender o entregar sustancias controladas.

Además, Débora y María fueron acusadas de mantener un establecimiento para el almacenamiento de sustancias controladas.

Cada uno obtuvo una fianza superior a los $100 mil dólares (más de Q760 mil) y, como condición para recuperar su libertad, deberá entregar su pasaporte. A pesar de ello, sus tiendas podrán seguir operando, por ahora.

La familia guatemalteca es propietaria de un comercio en Florida. (Foto: Fox News)

*Con información de Fox News