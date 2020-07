Adria Arjona es el nuevo rostro de Giorgio Armani

Sin lugar a duda, la actriz Adria Arjona está en su mejor momento. La joven ha enamorado al cine internacional con sus personajes de acción y ahora está conquistando al mundo de la belleza.

La hija de Ricardo Arjona es el nuevo rostro de "My Way" (Mi Manera), la nueva fragancia de la firma italiana Giorgio Armani, que está a punto de salir.

"My Way" es el nombre de la nueva fragancia de Armani. (Foto: Oficial)

A través de la cuenta oficial de Instagram, de la prestigiosa marca de diseño de moda, se ve a la famosa de sangre guatemalteca posar sin aditivos ni exuberantes prendas, simplemente luciendo su belleza natural.

“ Es una actriz, una musa, un espíritu independiente y una mezcla de lo mejor de diferentes mundos ” Giorgio Armani.

"Conoce a Adria Arjona, la cara de My Way, la nueva fragancia femenina de Giorgio Armani. Ella no ha sido retocada ni sigue un guión, es una curiosa exploradora que encarna perfectamente la experiencia de esta fragancia auténtica. Nos invita a unirnos junto a ella para sus encuentros únicos", escribió la marca para describir a Arjona como representante de la nueva esencia.

En la fotografía, Adria luce fresca y tranquila, el fondo de colores cálidos y vibrantes la destacan, justo como su personalidad. La también modelo puertorriqueña, de raíces guatemaltecas, es la primera latina en ser elegida por Armani para personificar sus perfumes.

También hay un adelanto de un corto donde Arjona describe el perfume a través de diferentes viajes por el mundo y vivencias culturales.

"La vida es una serie de encuentros: esas conexiones humanas que nos enseñan sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Únete a Adria Arjona en un viaje significativo con My Way, la nueva fragancia femenina de Giorgio Armani", se lee en el post del clip.

“Estoy muy emocionada de finalmente poder compartir con todos ustedes que soy la cara y portavoz de la nueva fragancia de @armanibeauty MY WAY!... Siempre me pregunté: Si tenemos una vida, ¿por qué no hacer las cosas a Tu manera?” El rodaje de esta campaña ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fue toda una aventura, una aventura que pronto compartiré con ustedes. Viajamos a diferentes países, exploramos culturas, y conocimos gente maravillosa. ¡Las conocerán pronto! Esto es solo el comienzo y estoy muy emocionada de compartir más detalles sobre la campaña en el futuro”, escribió Adria en sus redes.

En un comunicado el propio Giorgio explicó por qué la eligió: “Adria es una viajera, una mujer de hoy; inteligente, curiosa, libre de prejuicios, independiente y capaz de atesorar cada experiencia".

Días atrás, Adria posteó en sus redes sociales una fotografía donde luce su cabello con libertad, con un poderoso mensaje:

"Libera los rizos. Ama y abraza la textura natural de tu cabello. Al crecer, siempre escuché que el cabello liso era chic y elegante, y que el cabello rizado lucía desalineado. Elegí no escuchar. ¡Amo mi cabello salvaje, es parte de mí!"

