Adria Arjona brilló en su última sesión fotográfica para la revista de moda y cultura de Hollywood, Flaunt Magazine, con una colección de imágenes cuyo escenario fue el desierto.

La hija del cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, lució espectacular en distintos y elegantes cambios de ropa y mostró un estilo diferente de cabello.

Las imágenes fueron realizadas por la fotógrafa Yulia Gorbachenko, con el styling de Sandy Armeni, Mélanie Inglessis y Renato Campora.

La actriz de 28 años también fue entrevistada por la revista y contó cómo ha vivido la pandemia, estando acostumbrada a moverse de un lado a otro por su trabajo, y también desde niña debido al trabajo de su papá, quien iba de gira constante por el mundo.

Adria posteó orgullosa los looks que realizó para Flaunt.



“Me sentí un poco atrapada, pero también entendí que todos estamos pasando por lo mismo", dijo Adria con respecto a las limitaciones por la pandemia.

Además contó que ahora toma muy en serio la prevención: “No podría lidiar con la responsabilidad de potencialmente contagiar a otra persona", aseguró.

"Me convertí en una persona paranoica, siempre llevo mascarilla y guantes, también uso protector facial, la gente me mira como si estuviera loca pero no me importa. Soy la señorita 'Policía Covid', así es como me llaman mis amigos ahora ", explicó la artista.

Adria también habló de lo agradecida que ha estado por las oportunidades de trabajo que han llegado a su vida, y contó que para el casting de Star Wars, envío una grabación mientras estaba en París haciendo una campaña para Armani.

La llamaron pronto para hacer una prueba en Londres al día siguiente y así le dieron el papel para interpretar a en la serie de Star Wars "Cassian Andor", la cual es una precuela de "Rogue One".



