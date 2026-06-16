Diputados advierten con denunciar retrasos del reglamento de portabilidad numérica

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La Ley de Portabilidad permitirá a los usuarios cambiar de operador sin perder su número telefónico.

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Tras más de siete meses de haber aprobado la ley, el Congreso continúa dando seguimiento a la publicación del reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica y diputados advirtieron que, si las autoridades responsables no cumplen con su emisión en el corto plazo, podría presentar las denuncias correspondientes por un posible incumplimiento de deberes.

El tema fue abordado durante una citación con representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

El titular de la SIT, Herbert Rubio, informó que el reglamento se encuentra actualmente bajo análisis en la Procuraduría General de la Nación, en donde debe pasar por una revisión de constitucionalidad antes de recibir el dictamen correspondiente y ser remitido nuevamente al Ministerio de Comunicaciones.

"El tema del reglamento de portabilidad numérica está en PGN, es donde yo tengo entendido. Ahí pasa en dos instancias y ahorita entiendo yo que lo tienen en el área de constitucionalidad de la PGN. Entonces ellos me imagino que nos harán saber dentro de poco cómo está eso", indicó.

El Congreso presiona para acelerar la aprobación del reglamento de portabilidad numérica. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Sin embargo, las autoridades no pudieron establecer una fecha exacta para finalizar el proceso.

Considerando que el plazo de seis meses para la emisión del reglamento está vencido, diputados citaron a la PGN para el próximo 22 de junio, con el fin de conocer avances concretos.

Acciones legales

Además, advirtieron que, de continuar el retraso, podrían proceder con una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para evitar incurrir en una posible omisión de denuncia.

"Y si no ponemos la denuncia nosotros, hay omisión de denuncia. Y como ya sabemos que se venció, tenemos que hacerlo. Entonces, tienen para plazo para el lunes para tener eso, y si no procedemos a la denuncia", enfatizó el diputado Luis Aguirre.

Según la bancada Cabal, la denuncia será dirigida contra la PNG pues se encuentran superando los plazos establecidos por la ley.

Por su parte, el diputado Felipe Barrera, ponente de la Ley de Portabilidad Numérica, indicó que también ha dado seguimiento al retraso en la emisión del reglamento y que presentó una acción de amparo, la cual está pendiente de resolución en la Sala Sexta de Apelaciones.

Ponente de la Ley de Portabilidad presentó una acción de amparo y señala posible incumplimiento de deberes por parte de la SIT. (Foto: Archivo/Soy502)

Además explicó que, aunque la PGN mantiene el documento bajo análisis, a su criterio la responsabilidad por el incumplimiento del plazo corresponde a la SIT, pues la ley establecía un tiempo determinado para emitir el reglamento.

"Aquí hay un incumplimiento de parte de la SIT y desde el 28 de enero debió haberse emitido (el reglamento). Ellos ya podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes", afirmó Barrera.