AeroMetro: CIV firma adenda con municipalidades de Guatemala y Mixco

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Las autoridades indicaron que este acuerdo permitirá que el AeroMetro se desarrolle en beneficio de los guatemaltecos que se movilizan entre la ciudad de Guatemala y Mixco.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó este martes que, suscribió una adenda con las municipalidades de Guatemala y Mixco para el desarrollo del AeroMetro.

Este acuerdo permitirá brindar el acompañamiento necesario, así como realizar las revisiones y otorgar los avales correspondientes sobre el uso del derecho de vía "para que el proyecto del AeroMetro se desarrollo de la mejor manera", indicó el CIV.

La ministra Norma Zea aseguró que el CIV "es y seguirá siendo un facilitador de todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la movilidad de los usuarios de nuestras vías y carreteras".

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda suscribió una adenda con ambas municipalidades para el desarrollo del AeroMetro. (Foto: CIV)

MetroRiel

Zea también mencionó que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo impulsa diversas acciones para avanzar en la ejecución del Plan Maestro de Movilidad.

Entre estas acciones, se evalúan distintas alternativas para continuar con la implementación del MetroRiel, bajo una visión integral orientada a mejorar significativamente la movilidad de los ciudadanos y fortalecer la conectividad entre la ciudad capital, los municipios aledaños y los departamentos del país, según explicaron las autoridades.

Mientras que, el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez señaló que el objetivo es consolidar una red de soluciones de movilidad interconectadas. Por lo que, "la suscripción de este documento fortalece la relación entre el Gobierno central y las municipalidades como un esfuerzo conjunto", afirmó.

En la actividad también participó Johanna Karanko, embajadora de la Unión Europea en Guatemala, quien destacó que este convenio representa un paso importante para mejorar la movilidad pública entre Guatemala y Mixco.