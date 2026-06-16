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Oliver, el agente K9 que detectó mangos no declarados en equipaje de guatemaltecos

  • Por Susana Manai
16 de junio de 2026, 12:09
Los mangos y jocotes fueron destruidos conforme a los protocolos de Estados Unidos. (Foto:&nbsp;US Embassy Guatemala)

Los mangos y jocotes fueron destruidos conforme a los protocolos de Estados Unidos. (Foto: US Embassy Guatemala)

El agente canino K9 alertó sobre mangos y jocotes no reportados en Atlanta en un equipaje procedente de Guatemala. 

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Oliver, un agente canino de la unidad K9, detectó un equipaje procedente de Guatemala que transportaba mangos y jocotes sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Atlanta.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, tras la alerta el agente Oliver, especialistas agrícolas realizaron la inspección y decomisaron los productos.

Las autoridades estadounidenses calificaron el hallazgo de Oliver como un "fructífero descubrimiento". (Foto: US Embassy Guatemala)
Las autoridades estadounidenses calificaron el hallazgo de Oliver como un "fructífero descubrimiento". (Foto: US Embassy Guatemala)

De acuerdo con los protocolos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los alimentos fueron destruidos.

Las autoridades recordaron que el ingreso de productos agrícolas sin declarar constituye una infracción a la normativa estadounidense y puede generar multas económicas.

Según la normativa agrícola del país las frutas fueron destruidas. (Foto: US Embassy Guatemala)
Según la normativa agrícola del país las frutas fueron destruidas. (Foto: US Embassy Guatemala)

Además, recomendaron a los viajeros declarar los alimentos y artículos agrícolas que transporten para evitar sanciones.

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