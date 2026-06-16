Oliver, el agente K9 que detectó mangos no declarados en equipaje de guatemaltecos

El agente canino K9 alertó sobre mangos y jocotes no reportados en Atlanta en un equipaje procedente de Guatemala.
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Oliver, un agente canino de la unidad K9, detectó un equipaje procedente de Guatemala que transportaba mangos y jocotes sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Atlanta.
Según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, tras la alerta el agente Oliver, especialistas agrícolas realizaron la inspección y decomisaron los productos.
De acuerdo con los protocolos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los alimentos fueron destruidos.
Las autoridades recordaron que el ingreso de productos agrícolas sin declarar constituye una infracción a la normativa estadounidense y puede generar multas económicas.
Además, recomendaron a los viajeros declarar los alimentos y artículos agrícolas que transporten para evitar sanciones.