Multan a conductor por tapar placas del vehículo (video)

Operativo de prevención y seguridad vial en 14 calle y 1.ª avenida, zona 10. Durante las acciones de control, Policía MT sancionó a un vehículo por circular con las placas de identificación ocultas, conforme a la normativa vigente.



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