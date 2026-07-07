Multan a conductor por tapar placas del vehículo (video)

Agentes de tránsito sancionaron a un conductor durante un operativo, por llevar las placas del vehículo tapadas.
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Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), impusieron una multa a un conductor que llevaba las placas de su vehículo tapadas en la zona 10.
El hecho se registró en la 14 calle y 1 avenida de la zona mencionada. Según la información compartida por la PMT, el vehículo fue seleccionado dentro de un operativo de prevención y seguridad vial
Los agentes notaron que el conductor irrumpía las normas de tránsito e impusieron una multa de Q500.00
La infracción quedó grabada por los agentes de tránsito que se encontraban en el operativo. En el video se puede observar que la tela estaba colocada de forma estratégica para evadir a la ley de tránsito.
Asimismo, el video comparte el comprobante de la multa impuesta en la que especifica que se infringió el Artículo 184 de la Ley de Tránsito.