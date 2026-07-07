¡Tenían un arsenal! Capturan a cinco terroristas tras ataque armado en Puerto Barrios

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Tras un ataque armado, el Equipo Especial del Grupo de Reacción Inmediata, logró neutralizar a los responsables, encontrándoles un arsenal.

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Cinco adultos y un menor de edad fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad en el departamento de Izabal, luego que se vieran involucrados en un ataque armado.

Según el reporte policial, durante la mañana de este 7 de julio, se capturaron a seis terroristas del barrio 18, luego de ser señalados como los responsables de perpetuar un ataque armado en Puerto Barrios.

La información compartida por la Policía Nacional Civil indica que los delincuentes habrían tratado de escapar, sin embargo, fueron los agentes del Equipo Especial del Grupo de Reacción Inmediata (Lobos GRILL), que en una persecución lograron detenerlos y capturarlos.

Se trata de Luis "N", de 24 años, Keyla "N", de 29 años, Jonathan "N", de 19 años, Darwin "N", de 18 años y Josué "N", de 29 años, quien además tiene una orden de aprehensión por el delito de estafa propia. Asimismo, fue remitido un menor de 17 años.

Durante el operativo se localizó un arsenal, con el que posiblemente se habrían realizado otros actos delictivos.

Información preliminar



Cinco terroristas neutralizados y capturados con arsenal por Equipo Especial del Grupo de Reacción Inmediata #Lobos #GRIL tras hecho armado, entre ellos hay un menor de edad. pic.twitter.com/uEbd7NkYX1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 7, 2026

Investigaciones en curso

Durante el operativo, fueron localizadas una escopeta, cuatro pistolas, con tiros en recamara y una subametralladora, las cuales serán analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para establecer si han sido utilizadas en otros hechos delictivos.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, indicó que ya se había iniciado una investigación sobre este tipo de hecho criminal y otros similares habrían surgido en ese sector del departamento, por lo que las capturas e incautaciones que se realizaron, ayudarán a esclarecer otros casos.