Agreden a manifestantes desde el interior de la USAC (video)

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Un grupo de estudiantes se ha plantado fuera de la USAC como señal de rechazo a la elección de Mazariegos.

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La Asociaciones de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y empleados del establecimiento se reunieron esta mañana frente a dicha casa de estudios como señal de rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC, pues alegan supuesto fraude y usurpación.

Manifestantes están lanzando humo y agua. (Foto: Wilder López/Soy502)

La PNC ya está en el lugar para tomar el control. (Foto: Wilder López/Soy502)

El ambiente se ha tornado tenso, ya que algunos estudiantes han golpeado el portón de acceso a la USAC sobre el Periférico.

Asimismo, desde el interior de la casa de estudios les han lanzado agua y una enorme nube de humo, el cual, según testigos, es de las bombas que iban a usar para la celebración.

Ambiente tenso en la USAC por manifestación de estudiantes contra la toma de posesión de Mazariegos.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/KM6dcumgV8 — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) July 1, 2026

Mazariegos podría asumir

El CSU convocó a sesión extraordinaria y se presume que en la misma, podría asumir por un periodo más como rector, Walter Mazariegos.

La falta de convocatoria anticipada para una sesión ordinaria de la Corte de Constitucionalidad (CC) reduce las posibilidades de que los magistrados conozcan antes de la toma de posesión el recurso relacionado con la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), por lo que Walter Mazariegos se perfila para asumir un nuevo período al frente de la casa de estudios.

Así está el ambiente: