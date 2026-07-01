CSU podría juramentar a Mazariegos en sesión extraordinaria

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El CSU convocó a sesión extraordinaria y se presume que en la misma, podría asumir por un periodo más como rector, Walter Mazariegos.

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La falta de convocatoria anticipada para una sesión ordinaria de la Corte de Constitucionalidad (CC) reduce las posibilidades de que los magistrados conozcan antes de la toma de posesión el recurso relacionado con la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), por lo que Walter Mazariegos se perfila para asumir un nuevo período al frente de la casa de estudios.

Aunque la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a la CC el informe de las actuaciones relacionadas con la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), con la que busca anular la votación del 8 de abril que declaró la reelección de Mazariegos, el máximo tribunal constitucional aún no ha programado una sesión para conocer el expediente.

A ello se suma que el Consejo Superior Universitario (CSU) tampoco convocó, con las 48 horas de anticipación que establece la normativa, a una sesión ordinaria para la juramentación del rector. En ese escenario, no se descarta que la toma de posesión se lleve a cabo mediante una sesión extraordinaria virtual.

Walter Mazariegos estaría por asumir para un segundo período como rector de la Usac. (Foto: Archivo/Soy502)

Otras acciones legales

Al proceso también se suma una acción de amparo admitida para su trámite por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, promovida por el diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), contra el CSU por la elección de Mazariegos como rector de la Usac, realizada el pasado 8 de abril.

Además, permanecen pendientes de resolución tres acciones de amparo que se tramitan en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil. El abogado Aníbal García, integrante del equipo jurídico de la agrupación Usac Dire, cuestionó la demora de esa judicatura al resolver los recursos y sostuvo que un fallo favorable podría impedir la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad.

Esperan resolución de la CC

Marco Vinicio de la Rosa, representante docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ante el CSU, afirmó que, aunque la Sala Primera ya remitió el informe solicitado a la Corte de Constitucionalidad, aún esperan que el pleno de magistrados conozca el expediente antes de la toma de posesión.

Según explicó, los amparos otorgados previamente evidencian que el proceso electoral del 8 de abril presentó diversas ilegalidades, por lo que considera que la CC debería mantener el mismo criterio jurisprudencial aplicado en resoluciones anteriores.

A criterio del docente, los magistrados que han respaldado a Mazariegos lo han hecho por aspectos de forma y no sobre el fondo del proceso. Insistió en que la reelección careció de la representatividad que exige la normativa universitaria, debido a que el CSU impidió la participación de varios cuerpos electorales.

No obstante, señaló que algunas unidades académicas sí desarrollaron sus procesos internos para elegir a sus representantes, entre ellas las facultades de Ingeniería y Odontología.

De la Rosa sostuvo que las actuales autoridades universitarias han incumplido la normativa desde 2022 y advirtió que esa práctica podría repetirse con la juramentación del rector.

Explicó que una sesión ordinaria del CSU debe convocarse con al menos 48 horas de anticipación, requisito que —afirmó— no se cumplió, por lo que no descartó que la toma de posesión de Mazariegos se realice mediante una sesión extraordinaria.

El consejero Marco Vinicio de la Rosa cree que la Mazariegos asumirá en sesión extraordinaria del CSU. (Foto: Wilder López/Soy502)

Carencia de finiquito

García aseguró que el plazo de 4 horas otorgado por la CC para que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo remitiera el informe de las actuaciones con relación al tema de finiquito de Mazariegos concluyó, por lo que tanto, considera que la CC esta facultada para reunirse de forma extraordinaria.

Además, exhortó a que los magistrados hagan acopio a lo que señala el artículo 113 constitucional con relación a los requisitos para ejercer un cargo público honradez, idoneidad y capacidad, por lo que alguien que cuente con 17 denuncias en Ministerio Público (MP), y no cumple con presentar la constancia transitoria de inexistencia de cargos conocida como "finiquito" no puede tomar posesión.

"Pedimos a la Corte que se salve por sí misma, pues la desconfianza de los ciudadanos es mayor, que salven la Constitución Política y que respeten la dignidad e historia de la Usac", externó.

También dijo tener más de 20 amparos en proceso, además de las 17 denuncias en el MP, por lo que existe mucha batalla por recorrer.

El abogado del equipo de la agrupación Usac Dire, Aníbal García asegura que Mazariegos no puede asumir sin finiquito. (Foto: Wilder López/Soy502)

Advierten posibles acciones penales

Por su parte, Rodolfo Chang, candidato a rector, llamó al CSU para que no participe en lo que calificó como una "sesión falsa" con el fin de juramentar a Mazariegos para un nuevo período al frente de la casa de estudios.

Chang sostuvo que una eventual toma de posesión mediante ese mecanismo sería ilegal y advirtió que los integrantes del CSU podrían enfrentar denuncias penales por avalar un acto que, a su juicio, contravendría las resoluciones judiciales y la normativa universitaria.

Asimismo, recordó que hace poco más de un año la CC ordenó al CSU convocar a elecciones para sustituir a los representantes cuyos períodos habían vencido. Sin embargo, afirmó que esa resolución no fue acatada, por lo que considera que el actual Consejo carece de legitimidad.

"El mensaje es para ese CSU ilegítimo y con el período vencido: que no se preste a este juego", concluyó.