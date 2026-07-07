Precios de los combustibles vuelven a subir

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Los precios de los combustibles a nivel nacional se han visto en constante incremento tras la finalización del subsidio, la semana pasada.

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Desde el pasado 3 de julio, el incremento en los precios del combustible se han reflejado en las estaciones de servicio, debido a que se finalizó el apoyo temporal de los últimos meses.

Este martes 7 de julio, se reporta que los precios en los combustibles vuelven a subir, pese a que los precios del petróleo han disminuido considerablemente.

De ese modo, en las estaciones de servicio se hace notar el incremento de Q1.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como Q0.30 por galón para el diésel.

Para hoy, la gasolina superior se mantiene en Q.38.09, mientras que la regular en Q.37.09 y el diésel se reporta en Q.35.59.

Estos son los precios en los combustibles que se reflejan en las estaciones de servicio esta mañana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Hasta agotar inventarios y sanciones por incumplimiento

De acuerdo con el MEM, los precios de referencia en cuanto al subsidio, continuarían vigentes en las estaciones de servicio hasta agotar los inventarios adquiridos bajo el amparo de la Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles.

Sin embargo, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) informó que 21 estaciones de servicio fueron sancionadas por incumplir disposiciones establecidas en el Decreto 11-2026 que reguló el subsidio temporal a las gasolinas y al diésel.