Alcalde Quiñónez: "El tráfico es una emergencia que requiere visión y acción"

El tráfico se ha convertido en una emergencia nacional que requiere coordinación y un plan de acción inmediato.
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Miles de guatemaltecos destinan varias horas del día para desplazarse de un lugar a otro, lo cual genera estrés, preocupación y ansiedad, entre otras consecuencias.
Es por ello que, con el objetivo de seguir impulsando soluciones integrales para la movilidad de los guatemaltecos, la Municipalidad de Guatemala participó en la suscripción de una adenda al convenio del Plan Maestro de Movilidad del país, junto al Ministerio de Comunicaciones Infrastructura y Vivienda (CIV) y la Municipalidad de Mixco.
Este acuerdo fortalece la coordinación técnica e institucional necesaria para avanzar en proyectos estratégicos de movilidad metropolitana, incluyendo las gestiones para el
desarrollo del Aerómetro, una alternativa que ampliará las opciones de conexión entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.
Todo un desafío
El alcalde Ricardo Quiñónez, destacó que la movilidad es uno de los principales desafíos que enfrentan las ciudades modernas y que su atención requiere trabajo conjunto entre distintas instituciones.
"La movilidad no tiene fronteras administrativas. Por eso es importante coordinar esfuerzos para impulsar proyectos que permitan a las personas invertir menos tiempo en el tráfico y más tiempo en sus familias, trabajo y oportunidades", señaló.
La suscripción de esta adenda representa un paso más en los esfuerzos conjuntos para enfrentar este desafío y avanzar en soluciones que respondan a las necesidades actuales y futuras de la metrópoli.