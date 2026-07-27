Alcalde de Villa Canales se pronuncia tras masacre en Boca del Monte (video)

Durante el ataque armado falleció la tiktoker "La MiAMor" y varios integrantes de su familia.
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Una masacre se registró la noche del 25 de julio en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte.
De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas se encontraban reunidas dentro de una vivienda celebrando un cumpleaños.
En ese momento, la puerta del inmueble permanecía abierta y, mientras se quemaban cohetes, sujetos desconocidos aprovecharon el momento para iniciar el ataque armado y confundir el sonido.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Lester Joel García, de 23 años
- Kevin Antonio Bol, de 18 años
- Boris Israel Tello Reyes , de 29 años
- Samuel Isai Ramos Monterroso, de 17 años
- José Antonio Juárez Orellana, de 20 años
- María Eugenia Reyes Morales, de 59 años
El MP detalló que el procesamiento de la escena del crimen concluyó aproximadamente a las 5:00 horas del domingo, y que pudo tratarse de un ataque directo.
Alcalde se pronuncia
Ramiro Rivera Hernández, alcalde de Villa Canales, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el ataque armado y otros incidentes violentos que han sucedido en las últimas horas en el país.
"Hago las llamadas correspondientes a los diputados, ya pediré una mesa técnica con el ministro de la Defensa, de Gobernación, el director de la PNC y los comisarios generales porque no se puede seguir así, es lamentable", afirmó.
Asimismo, Hernández aclaró que está colaborando con las tiendas y comercios del sector para verificar cuáles cuentan con las autorizaciones correspondientes para vender bebidas alcohólicas.