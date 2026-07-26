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Surgen imágenes del ataque armado en Boca del Monte (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de julio de 2026, 08:54
Las víctimas fueron sorprendidas mientras estaban reunidas en una celebración.&nbsp;(Foto: vía Bomberos Municipales)

Las víctimas fueron sorprendidas mientras estaban reunidas en una celebración. (Foto: vía Bomberos Municipales)

Seis personas fallecieron y dos resultaron gravemente heridas.

EN CONTEXTO: Ataque armado en Boca del Monte deja al menos siete muertos y dos heridos

El hecho ocurrió durante la noche del 25 de julio en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte.

Preliminarmente se conoce que las personas estaban reunidas en una celebración cuando se escucharon disparos.

El ataque armado dejó a seis personas muertas en el lugar mientras que otras dos personas fueron trasladadas a un hospital en estado delicado.

Las víctimas mortales quedaron dispersas en plena vía pública cuando intentaron escapar de los proyectiles.

Las autoridades no han oficializado la identidad de las víctimas.

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