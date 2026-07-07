Álvaro Arbeloa tiene nuevo equipo en la Premier League

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El Fulham confirmó este martes la incorporación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico español, que estuvo al frente del Real Madrid la pasada temporada, ha firmado un contrato con la entidad londinense hasta junio del 2029.

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Tras hacerse oficial su llegada, Arbeloa expresó su satisfacción por asumir este nuevo reto profesional. "Es un auténtico privilegio iniciar esta etapa en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Afronto esta oportunidad con una enorme ilusión y un gran sentido de la responsabilidad. Agradezco a Shahid Khan y a Tony Khan la confianza que han depositado en mí para dirigir al equipo en la Premier League", señaló.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus canales oficiales, donde detalló que el entrenador de 43 años se compromete con la institución por las próximas tres temporadas.

Por su parte, Tony Khan, copropietario del Fulham, destacó las cualidades del nuevo técnico y aseguró que se trata de un entrenador con una gran capacidad de análisis, un amplio conocimiento del fútbol y una sólida ética de trabajo, características que, a su juicio, le permitirán alcanzar el éxito al frente del conjunto inglés.