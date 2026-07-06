Vozinha podría ser compañero de Messi tras el Mundial

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El experimentado guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, podría continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS), ya que tendría conversaciones avanzadas para incorporarse al Inter Miami.

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El interés del conjunto de Florida tomó fuerza después de la destacada actuación del arquero en el Mundial 2026, rendimiento que despertó la atención de la franquicia estadounidense. A ello se suma que recientemente concluyó su etapa en el club Chaves de Portugal, quedando como agente libre.

Según informó el periódico portugués Record, el club presidido por David Beckham pretende reforzar su plantilla con un futbolista de amplia trayectoria. Su condición de agente libre también representa una ventaja para el Inter Miami. Tras finalizar su contrato con el Chaves el pasado 30 de junio, la institución no tendría que desembolsar dinero por un traspaso.

Atención a estas declaraciones que brindó Vozinha sobre Messi:



“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti.' Escuchar eso de alguien como Leo… pic.twitter.com/wUeLhPTO9V — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 4, 2026

A sus 40 años, Vozinha sería un portero capaz de aportar jerarquía, liderazgo y experiencia a un equipo que aspira a seguir compitiendo por los máximos objetivos y que tiene a Lionel Messi como su principal referente.