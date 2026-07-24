AmCham destaca que EEUU reconoció avances laborales de Guatemala

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La AmCham afirmó que el reconocimiento de Estados Unidos refuerza la importancia de continuar implementando los compromisos asumidos en materia laboral.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) valoró la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) de reconocer los avances alcanzados por Guatemala en materia laboral.

Esto luego de las investigaciones desarrolladas bajo la Sección 301 relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

Mediante un comunicado la organización empresarial destacó que Guatemala figura entre las seis economías adicionales que Estados Unidos reconoció por haber adoptado medidas para atender las observaciones formuladas durante el proceso de investigación.

Ese reconocimiento permitió que el país quedara incluido dentro del grupo de 17 naciones sujetas a un arancel del 10%, en lugar de la tarifa general del 12.5% aplicada a otras 43 economías.

AmCham Guatemala valoró la decisión de USTR de reconocer los avances alcanzados por Guatemala en materia laboral. pic.twitter.com/6KHAldlQ9l — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 24, 2026

AmCham señaló que la decisión de la USTR representa un reconocimiento a las acciones implementadas por Guatemala para fortalecer su marco normativo.

Entre ellas la aprobación de un régimen orientado a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Según la entidad, estas medidas fueron determinantes durante el proceso de evaluación realizado por las autoridades comerciales estadounidenses.

La cámara empresarial consideró que el resultado demuestra la importancia de continuar avanzando en el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos.

Estimo además que con ello contribuye a fortalecer la confianza de los principales socios comerciales del país.

Para AmCham Guatemala, la decisión constituye una señal positiva para el país, al evidenciar que las reformas y acciones implementadas en materia laboral fueron consideradas por las autoridades estadounidenses.