Estos son los amistosos de pretemporada de los grandes clubes de Europa

A pocas semanas del esperado pitazo inicial en las principales ligas de Europa, los clubes más poderosos del Viejo Continente entran en la fase crucial de su pretemporada, que incluye amistosos internacionales que llaman la atención del planeta futbol.
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Con plantillas casi completas (sin contar a jugadores que disputaron las fases finales de la Copa del Mundo 2026), los grandes equipos encaran una cargada agenda de fogueos para llegar a punto al arranque oficial de las ligas, entre el 15 y 28 de agosto. Estos son los amistosos de los grandes clubes de Europa.
Real Madrid
Real Madrid vs. Fiorentina – 1 de agosto (10:00 a. m.)
Ferencváros vs. Real Madrid – 8 de agosto (11:00 a. m.)
Deportivo La Coruña vs. Real Madrid – 12 de agosto (1:00 p. m.)
FC Barcelona
Birmingham City vs. Barcelona – 31 de julio (12:45 p. m.)
Barcelona vs. Udinese / Nottingham Forest (Triangular) – 8 de agosto (1:00 p. m.)
Barcelona vs. Al Ahly (Trofeo Joan Gamper) – 19 de agosto (12:00 m.)
Manchester City
Manchester City vs. Inter – 1 de agosto (5:30 a. m.)
K-League All Stars vs. Manchester City – 5 de agosto (5:00 a. m.)
Manchester City vs. Atlético de Madrid – 9 de agosto (5:00 a. m.)
Manchester United
Manchester United vs. Atlético de Madrid – 1 de agosto (7:00 a. m.)
Manchester United vs. PSG – 8 de agosto (9:00 a. m.)
Manchester United vs. Leeds United – 12 de agosto (12:30 p. m.)
Manchester United vs. Milan – 15 de agosto (8:45 a. m.)
Arsenal
Girona vs. Arsenal – 1 de agosto (12:00 p. m.)
Arsenal vs. Real Betis – 5 de agosto (12:30 p. m.)
Arsenal vs. Borussia Dortmund – 9 de agosto (7:00 a. m.)
Arsenal vs. Como – 12 de agosto (12:30 p. m.)
PSG
Mallorca vs. PSG – 5 de agosto (12:00 p. m.)
PSG vs. Manchester United – 8 de agosto (9:00 a. m.)
Bayern Múnich
Rottach-Egern vs. Bayern Múnich – 30 de julio (10:00 a. m.)
Jeju United vs. Bayern Múnich – 4 de agosto (5:00 a. m.)
Bayern Múnich vs. Aston Villa – 7 de agosto (6:00 a. m.)
Bayern Múnich vs. RB Leipzig – 15 de agosto (7:30 a. m.)
Inter
Manchester City vs. Inter – 1 de agosto (5:30 a. m.)
Milan vs. Inter – 5 de agosto (5:00 a. m.)
Juventus vs. Inter – 8 de agosto (5:00 a. m.)
Chelsea
Chelsea vs. Tottenham – 1 de agosto (3:45 a. m.)
Chelsea vs. Juventus – 5 de agosto (5:30 a. m.)
Chelsea vs. Milan – 8 de agosto (6:00 a. m.)
Johor Darul Ta'zim vs. Chelsea – 9 de agosto (6:00 a. m.)
Chelsea vs Real Sociedad - 15 de agosto (7:00 p. m.)
Liverpool
Liverpool vs. Wrexham – 29 de julio (5:30 p. m.)
Liverpool vs. Leeds United – 2 de agosto (1:00 p. m.)
Liverpool vs. Monaco – 9 de agosto (7:30 a. m.)
Liverpool vs. Como – 16 de agosto (11:00 a. m.)