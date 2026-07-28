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Estos son los amistosos de pretemporada de los grandes clubes de Europa

  • Con información de Kevin Alvarado / Colaborador
27 de julio de 2026, 19:42
El Real Madrid tendrá algunos amistosos de pretemporada antes del inicio de la liga española. (Foto: Real Madrid)

El Real Madrid tendrá algunos amistosos de pretemporada antes del inicio de la liga española. (Foto: Real Madrid)

A pocas semanas del esperado pitazo inicial en las principales ligas de Europa, los clubes más poderosos del Viejo Continente entran en la fase crucial de su pretemporada, que incluye amistosos internacionales que llaman la atención del planeta futbol.

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Con plantillas casi completas (sin contar a jugadores que disputaron las fases finales de la Copa del Mundo 2026), los grandes equipos encaran una cargada agenda de fogueos para llegar a punto al arranque oficial de las ligas, entre el 15 y 28 de agosto. Estos son los amistosos de los grandes clubes de Europa.

Real Madrid

Real Madrid vs. Fiorentina – 1 de agosto (10:00 a. m.)

Ferencváros vs. Real Madrid – 8 de agosto (11:00 a. m.)

Deportivo La Coruña vs. Real Madrid – 12 de agosto (1:00 p. m.)

 
 
 
 
 
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FC Barcelona

Birmingham City vs. Barcelona – 31 de julio (12:45 p. m.)

Barcelona vs. Udinese / Nottingham Forest (Triangular) – 8 de agosto (1:00 p. m.)

Barcelona vs. Al Ahly (Trofeo Joan Gamper) – 19 de agosto (12:00 m.)

Manchester City

Manchester City vs. Inter – 1 de agosto (5:30 a. m.)

K-League All Stars vs. Manchester City – 5 de agosto (5:00 a. m.)

Manchester City vs. Atlético de Madrid – 9 de agosto (5:00 a. m.)

 
 
 
 
 
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Manchester United

Manchester United vs. Atlético de Madrid – 1 de agosto (7:00 a. m.)

Manchester United vs. PSG – 8 de agosto (9:00 a. m.)

Manchester United vs. Leeds United – 12 de agosto (12:30 p. m.)

Manchester United vs. Milan – 15 de agosto (8:45 a. m.)

Arsenal

Girona vs. Arsenal – 1 de agosto (12:00 p. m.)

Arsenal vs. Real Betis – 5 de agosto (12:30 p. m.)

Arsenal vs. Borussia Dortmund – 9 de agosto (7:00 a. m.)

Arsenal vs. Como – 12 de agosto (12:30 p. m.)

 
 
 
 
 
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PSG

Mallorca vs. PSG – 5 de agosto (12:00 p. m.)

PSG vs. Manchester United – 8 de agosto (9:00 a. m.)

Bayern Múnich

Rottach-Egern vs. Bayern Múnich – 30 de julio (10:00 a. m.)

Jeju United vs. Bayern Múnich – 4 de agosto (5:00 a. m.)

Bayern Múnich vs. Aston Villa – 7 de agosto (6:00 a. m.)

Bayern Múnich vs. RB Leipzig – 15 de agosto (7:30 a. m.)

 
 
 
 
 
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Inter

Manchester City vs. Inter – 1 de agosto (5:30 a. m.)

Milan vs. Inter – 5 de agosto (5:00 a. m.)

Juventus vs. Inter – 8 de agosto (5:00 a. m.)

Chelsea

Chelsea vs. Tottenham – 1 de agosto (3:45 a. m.)

Chelsea vs. Juventus – 5 de agosto (5:30 a. m.)

Chelsea vs. Milan – 8 de agosto (6:00 a. m.)

Johor Darul Ta'zim vs. Chelsea – 9 de agosto (6:00 a. m.)

Chelsea vs Real Sociedad - 15 de agosto (7:00 p. m.)

Liverpool

Liverpool vs. Wrexham – 29 de julio (5:30 p. m.)

Liverpool vs. Leeds United – 2 de agosto (1:00 p. m.)

Liverpool vs. Monaco – 9 de agosto (7:30 a. m.)

Liverpool vs. Como – 16 de agosto (11:00 a. m.)

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