El Barcelona viaja a Inglaterra sin equipo completo para la pretemporada

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El FC Barcelona tomó un vuelo este lunes con destino a Birmingham, donde se concentrará en St. George's Park para realizar un campamento de preparación que se extenderá hasta el 3 de agosto.

Bajo el mando de Hansi Flick, el conjunto azulgrana encara una pretemporada atípica, libre de las habituales giras comerciales y centrada en afilar su nivel competitivo tras un recargado calendario veraniego.

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Entre los integrantes de la expedición destacan dos situaciones particulares: Marc-André Ter Stegen y Frenkie de Jong. El guardameta alemán abordó el avión mientras resuelve temas legales que han frenado su préstamo al Ajax de Ámsterdam.

En tanto, el mediocampista neerlandés se sumó al grupo para encarar la primera etapa de rehabilitación de la rotura del ligamento lateral interno en la rodilla derecha, lesión con la que volvió tras su participación en la cita mundialista.

La nómina culé en suelo británico está fuertemente marcada por la presencia de juveniles y futbolistas de categorías inferiores, elegidos por Flick para cubrir las marcadas ausencias del primer equipo.

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Se prevé que durante el transcurso de la semana se sumen Raphinha y Joao Cancelo (quien aún debe formalizar su salida del Al-Hilal), mientras que sus campeones del mundo se incorporarán a los entrenos el próximo 12 de agosto, dos días después de las llegadas de Jules Koundé y el recién fichado Anthony Gordon.

En el marco de esta estadía, el Barcelona disputará su primer examen amistoso el próximo 31 de julio frente al Birmingham City en St. Andrews. Posteriormente, jugarán una triangular en Italia ante Udinese y Nottingham Forest (8 de agosto) con partidos de 45 minutos.

La edición 61 del Trofeo Joan Gamper, contra el Al Ahly de Egipto, está programada para el 19 de agosto y, finalmente, el debut oficial en LaLiga está fijado para el 27 de agosto ante el Athletic Club, en el Spotify Camp Nou.