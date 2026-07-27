Antigua ya entrena en El Salvador para su estreno en la Copa Centroamericana

Antigua completó este lunes su primera práctica en El Salvador y afinó los últimos detalles para su debut en la Copa Centroamericana.
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El conjunto colonial enfrentará este miércoles (8:00 p. m.) al Alianza en el estadio Cuscatlán por la primera jornada del grupo B.
La delegación panzaverde viajó el domingo a territorio salvadoreño para preparar el encuentro con tiempo luego de imponerse 3-1 a Marquense en el partido inaugural de la Liga Nacional.
Ya instalado en su lugar de concentración, el plantel dirigido por Mauricio Tapia realizó una sesión enfocada en aspectos tácticos y físicos con la mira puesta en el estreno del torneo regional.
Este martes, los antigüeños cerrarán su preparación con el reconocimiento del estadio Cuscatlán, donde buscarán empezar con un resultado positivo su tercera participación consecutiva en la Copa Centroamericana.
Asimismo, el estratega confirmó el listado de los 23 jugadores que estarán a su disposición para el compromiso.