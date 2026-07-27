Mixco inicia su aventura en la Copa Centroamericana frente al Olimpia en Honduras

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Mixco emprendió este lunes su viaje a Honduras, donde el martes visitará al Olimpia en la primera jornada del grupo C de la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que marcará su debut internacional.

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La delegación chicharronera viajó por vía aérea a Tegucigalpa y tiene previsto realizar el reconocimiento de la cancha del estadio José de la Paz Herrera, sede del encuentro.

El técnico Fabricio Benítez aprovechó las prácticas del fin de semana para afinar los últimos detalles tácticos y definir el once que intentará sorprender a uno de los favoritos al título.

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Los mixqueños llegan tras caer 2-0 ante Municipal en la jornada inaugural del Torneo Apertura en El Trébol, por lo que buscarán quitarse el mal sabor de boca y comenzar con buen pie su aventura internacional.

Jean Jonathan Márquez y Kennedy Rocha aparecen como las principales cartas ofensivas del conjunto guatemalteco que disputará su primera Copa Centroamericana luego de clasificarse como el mejor equipo de la tabla acumulada de la temporada 2025-26.

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Además, se convertirá en el sexto club chapín en participar en el certamen y, con 62 años de historia, en el más joven del país en conseguir esa clasificación.

Rival de peso

Enfrente estarán los leones del Olimpia, que disputarán su cuarta Copa Centroamericana consecutiva y parte como uno de los candidatos a liderar el grupo.

El conjunto hondureño, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, alcanzó las semifinales en la edición anterior y buscará dar otro paso hacia la Concachampions.

El encuentro se disputará este martes a las 8:00 p. m., y podrá verse en ESPN.