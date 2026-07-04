Antonelli logra con Mercedes la pole del GP de Gran Bretaña

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El italiano Kimi Antonelli, líder de la general del Mundial de Fórmula 1, saldrá desde la pole position en la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras dominar este sábado la sesión de clasificación, poco después de haber ganado además la carrera esprint.

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Fue por lo tanto una jornada perfecta para el piloto de 19 años, que suma ya cinco poles en nueve carreras principales esta temporada.

La joven estrella de Mercedes se impuso en la sesión de este sábado a Ferrari, que vio cómo el monegasco Charles Leclerc quedaba segundo de la sesión clasificatoria, a 175 milésimas de segundo, mientras que el inglés Lewis Hamilton, un ídolo absoluto en Silverstone, presentó el tercer mejor registro.

"No tenemos el ritmo que tienen ellos (los Mercedes), pero estamos reduciendo la diferencia poco a poco", estimó Hamilton sobre el rendimiento de los monoplaza de su Scuderia.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Antonelli takes his fifth pole of the season #F1 #BritishGP pic.twitter.com/v1n94s0gej — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Silverstone, con sus largas rectas y sus curvas rápidas, es el "circuito favorito" de Hamilton, que ha ganado allí nueve veces en el pasado.

Cuarto en la carrera del domingo saldrá otro piloto local, George Russell (Mercedes), ganador el pasado fin de semana en Austria y que es segundo de la general, a 43 puntos de su compañero Antonelli.

Entre los dos Mercedes se reparten siete triunfos en los ocho Grandes Premio de lo que va de curso: cinco para Antonelli (China, Japón, Montreal, Miami, Mónaco), dos para Russell (Australia, Austria) y el otro fue para el Ferrari de Hamilton (Cataluña).