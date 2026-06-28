Russell conquista el Gran Premio de Austria tras resistir el ataque de Verstappen

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George Russell conquistó este domingo el Gran Premio de Austria tras resistir la intensa presión de Max Verstappen en las últimas vueltas.

El británico le dio a Mercedes una valiosa victoria en el Red Bull Ring y volvió de lleno a la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

Russell, que había partido desde la pole position, cruzó la meta con apenas 1.611 segundos de ventaja sobre el neerlandés, mientras que su compañero de equipo, Kimi Antonelli, completó el podio en una carrera marcada por el intenso calor, con temperaturas que alcanzaron los 50 grados sobre el asfalto.

P1 IN AUSTRIA!!! Great to be back Nice one team pic.twitter.com/uNv1NrqHmd — George Russell (@GeorgeRussell63) June 28, 2026

Con este triunfo, el segundo de la temporada y el séptimo de su carrera, Russell escaló al segundo lugar del campeonato, aunque todavía se mantiene a 40 puntos del líder Antonelli. Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó cuarto y es tercero en la clasificación general.

Verstappen protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al abrirse paso entre los Ferrari y mantener la presión sobre Russell hasta la bandera a cuadros, aunque no logró arrebatarle la victoria.

GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA!



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! ‍#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Mal día para Ferrari

La carrera también dejó una jornada complicada para la escudería italiana. Charles Leclerc, que había arrancado desde la primera fila, terminó octavo, mientras que el español Carlos Sainz abandonó tras un problema mecánico que provocó un Virtual Safety Car.

El mexicano Sergio Pérez tampoco pudo completar la prueba debido a problemas de sobrecalentamiento en su Cadillac.

Por otro lado, el brasileño Gabriel Bortoleto fue undécimo, a un paso de la zona de puntos, y el argentino Franco Colapinto concluyó en la decimoquinta posición.