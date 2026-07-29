Anuncian los detalles de la Fiesta del Siglo 2026

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Con el respaldo de Cervecería Centro Americana, S.A. y sus marcas, por tercer año consecutivo llega a Guatemala la Fiesta del Siglo, un formato de conferencia y espectáculo que busca promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Durante la actividad los asistentes viven un ambiente de fiesta, convirtiéndose en una experiencia donde los jóvenes obtienen herramientas y conocimientos de los riesgos del abuso de consumo de bebidas con contenido alcohólico, brindando información adecuada para tomar mejores decisiones y convivir inteligentemente.

Las entradas no tendrán costo y el cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación al WhatsApp: 3166-3464 o al correo electrónico: lafiestadelsiglo2026@gmail.com.

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Los conferencistas serán Rudy Tercero, creador de La Fiesta del Siglo; Rafael Gabeiras, quien cuenta con amplia trayectoria en el mundo del espectáculo; y Willy Barrios, experto en desarrollo personal y alto rendimiento.

El evento, dirigido a jóvenes mayores de 12 años, padres de familia y público en general, abordará temas como "Mitos y realidades sobre el consumo de alcohol", "Presión social y toma de decisiones" e "Inteligencia emocional", entre otros.

Las conferencias se llevarán a cabo el 13 de agosto en el Expo Center Grand Tikal Futura Hotel & Convention Center, zona 11, en tres horarios: 10:30, 14:30 y 18:00 horas.