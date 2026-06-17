Anuncian nuevo vuelo directo de Guatemala a San Salvador

¿Quieres viajar a San Salvador? Esta puede ser tu oportunidad de volar directo.
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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció una nueva ruta aérea de Guatemala a San Salvador, de TagAirlines.
Esta nueva ruta brindará una conexión que fortalecerá la movilidad entre ambos países. Además, ampliará las opciones de viaje en uno de los corredores turísticos, comerciales y culturales más importantes de Centroamérica.
La nueva ruta iniciará operaciones los días lunes, miércoles y viernes.
Este vuelo representa una oportunidad para facilitar los viajes de turismo, negocios, reuniones familiares y visitas de corta estancia entre dos mercados vecinos con una relación histórica, económica y social muy dinámica.