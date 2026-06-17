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Anuncian nuevo vuelo directo de Guatemala a San Salvador

  • Por Jessica González
17 de junio de 2026, 13:02
El vuelo será directo. (Foto: archivo/Soy502)

El vuelo será directo. (Foto: archivo/Soy502)

¿Quieres viajar a San Salvador? Esta puede ser tu oportunidad de volar directo.  

OTRAS NOTICIAS: Anuncian nuevo vuelo directo entre Boston y Ciudad de Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) anunció una nueva ruta aérea de Guatemala a San Salvador, de TagAirlines.

Esta nueva ruta brindará una conexión que fortalecerá la movilidad entre ambos países. Además, ampliará las opciones de viaje en uno de los corredores turísticos, comerciales y culturales más importantes de Centroamérica.

La nueva ruta iniciará operaciones los días lunes, miércoles y viernes.

Este vuelo representa una oportunidad para facilitar los viajes de turismo, negocios, reuniones familiares y visitas de corta estancia entre dos mercados vecinos con una relación histórica, económica y social muy dinámica.

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