La apuesta de Banco Industrial detrás de la ruta Xóchi

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Luego de tres años de ejecución en campo, ofreciendo oportunidades de trabajo a más de 4 mil personas, se inauguró Xóchi, Corredor de las Flores, inicia su funcionamiento desde este 14 de junio, permitiendo reducir los tiempos de traslado entre Suchitepéquez y Retalhuleu y mejorar la conexión entre municipios estratégicos

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Esta autopista, de más de 30 kilómetros, que inicia en el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 172, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, articula una parte relevante de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística del país, cuya mejora en la conectividad incide directamente en la eficiencia logística, la previsibilidad del transporte y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

“ Con su puesta en operación, Xóchi se proyecta como una infraestructura clave para la Costa Sur, con efectos inmediatos en la movilidad y un alcance que se extiende a la competitividad, la integración regional y el desarrollo económico del país. ” Luis Pedro Batres , gerente de Xóchi.

En este proceso, la participación privada ha sido un elemento clave. Xóchi es resultado de una articulación amplia que involucra a socios gestores y actores financieros como IDC y BCC Private Equity. Cuenta con el acompañamiento de entidades financieras como Banco Industrial y BID Invest, así como más de 700 inversionistas, a través de emisión pública y la participación de diversos socios locales.

“ Xóchi evidencia cómo el país puede avanzar cuando se logra articular inversión, conocimiento y ejecución en torno a un propósito común. Este tipo de proyectos contribuye a mejorar la competitividad y a ampliar las oportunidades. ” Luis Lara , CEO de Corporación Bi.

De hecho, Xóchi refleja la capacidad de articular capital nacional e internacional en torno a un objetivo común y demuestra que es posible canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto con alcance sostenible. En este sentido, la participación de Banco Industrial ha permitido fortalecer la estructura financiera del proyecto y acompañar su desarrollo.