Arévalo dice que Ley Antilavado fortalecerá la economía familiar al combatir crimen

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La ley antilavado de dinero fue sancionada por el presidente Arévalo y publicada en el Diario Oficial.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la nueva Ley Antilavado contribuirá al fortalecimiento de la economía de las familias al combatir las estructuras criminales y los actos de corrupción.

A través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, el mandatario afirmó que la ley, presentada por su administración hace once meses ante el Congreso de la República y recientemente aprobada, permitirá avanzar hacia una economía "más limpia y transparente".

Según Arévalo, el objetivo de la legislación es proteger y fortalecer la economía de los hogares guatemaltecos mediante acciones dirigidas a frenar la criminalidad organizada y la corrupción.

Por años los narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaron sus bolsillos con total impunidad. Sin controles, sin fiscalización, sin castigo. ¡Eso está por terminar!



La Ley Antilavado es una herramienta poderosa para avanzar hacia una economía más limpia, justa y… pic.twitter.com/Nz5egqEmhx — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 17, 2026

El gobernante señaló que la infiltración del lavado de dinero y del crimen organizado en la economía incrementa los riesgos para la inversión, dificulta la generación de empleo y limita el acceso al crédito.

Asimismo, sostuvo que las economías ilícitas alimentan la delincuencia y generan condiciones de inseguridad que afectan directamente a la población.

Arévalo calificó la Ley Antilavado como una normativa de gran relevancia para el país y destacó que ha recibido respaldo de diversos sectores.

A su criterio, la nueva legislación permitirá corregir prácticas del pasado, sanear la economía y crear oportunidades de crecimiento y bienestar mediante actividades legales y seguras.

El presidente también afirmó que la implementación de la ley busca abrir paso a un modelo de desarrollo basado en la transparencia y el trabajo honrado, en el que la corrupción y la ilegalidad pierdan espacio frente a las oportunidades económicas legítimas.

Según expresó, el propósito es construir un país donde el crimen no genere beneficios y en el que los ciudadanos puedan prosperar en condiciones de paz e igualdad.