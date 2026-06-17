¡Entra en vigencia! Gobierno sanciona nueva Ley Antilavado

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Tras sancionar la ley antilavado la normativa entrará en vigencia en los próximos tres meses.

La Ley Integral para la Prevención y Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo fue sancionada por el Ejecutivo y publicada este 17 de junio en el Diario de Centro América como el Decreto 15-2026 y entra en la etapa previa a su aplicación.

La ley busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación de estos delitos, además de adecuar la legislación guatemalteca a estándares internacionales impulsados por organismos especializados en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

El decreto actualiza la normativa contra el lavado de dinero después de 25 años. (Imagen: captura de pantalla)

La normativa también establece que su finalidad no es perseguir la economía informal, restringir el uso de dinero en efectivo ni crear controles con fines tributarios.

En cambio, fija obligaciones para distintos sectores considerados sujetos de supervisión y define procedimientos para la identificación y reporte de operaciones sospechosas.

¿Qué sigue ahora?

La Ley Antilavado cobrará vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Después, la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), deberá elaborar el reglamento que desarrollará los procedimientos y mecanismos para la aplicación de la normativa.

La SIB y la IVE deberán elaborar el reglamento que permitirá la aplicación de la normativa. (Foto: Arhivo/Soy502)

Ese documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su aprobación y publicación oficial.