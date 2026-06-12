Arsenal vinculado a "El Lobo": Recapturan al "Peludo" durante allanamiento

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La recaptura de alias "Peludo" y el arsenal incautado está vinculado con una de las clicas de Aldo Dupie Ocho Mejía, alias "El Lobo".

La Policía Nacional Civil (PNC) dio un duro golpe este viernes a la organización terrorista Barrio 18, luego de incautarle un arsenal a una de las clicas del líder Aldo Dupie Ocho Mejía, alias "El Lobo".

En el operativo que incluyo detectives encubiertos, se logró ubicar una casa que se suponía se encontraba desocupada, ya que los dueños fueron obligados a dejarla por amenazas de muerte, pero era custodiada por Esbin Orlando Marroquin Flores, de 48 años alias "Peludo".

Desde las 5 de la mañana agentes policiales se apostaron en calles y avenidas cercanas, apoyados por elementos del Ejército de Guatemala, luego de forma coordinada en la 16 calle "A" manzana 12 lote 5 de la zona 18, la casa fue rodeada, incluso fue empleado un dron, esto para evitar si alguien dentro de la casa intentaba darse a la fuga por la parte de atrás que conduce a un barranco.

Al ingresar sorprendieron durmiendo a Esbin Marroquín, quien tenía cerca una pistola que no pudo usar para intentar defenderse, ya con la escena controlada ingresaron los técnicos del Ministerio Público (MP), que luego de realizar una búsqueda localizaron varias armas y municiones.

se reporta la #Recaptura de Esvin Marroquín, de 48 años, alias “Peludo”, en su récord delictivo tiene 10 antecedentes, por robo, asalto, intento de robo, posesión para el consumo, escándalo en la vía pública, tenencia de droga, escándalo bajo efecto de droga y consumo de droga. pic.twitter.com/rJ6q5lsoh9 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 12, 2026

Arsenal

Una a una fueron localizando escondidas las armas, que al final fueron incautadas siendo: 4 fusiles, 1 fusil con mira telescópica, 2 pistolas, 1 revólver, 9 cargadores para fusil, 6 cargadores para arma corta, 560 municiones para fusil, 1 celular.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, comentó: " El trabajo de los investigadores que incluyo muchas noches sin poder dormir, permite la incautación de armas que se presume han sido usadas contra ciudadanos honrados que son víctimas de extorsión".

"Según el sistema de solvencias al ahora detenido le aparece un historial criminal desde 1997 hasta el 2009, donde tiene 10 antecedentes policiacos, entre robo, robo agravado, escándalo en la vía pública, robo entre otros," dijo el vocero.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se realizó gracias a una denuncia anónima a través de Crime Stoppers.