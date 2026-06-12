Localizan fuerte arsenal dónde operaba clica de alias "El Lobo"

El hallazgo se realizó en un área que era operada por una clica de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo".
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Fuerzas de seguridad realizaron este viernes 12 de junio, allanamientos en distintos puntos de la colonia El Limón, en la zona 18 capitalina.
En uno de los domicilios se localizó un fuerte arsenal que consistía en armas de fuego y una numerosa cantidad de municiones.
El operativo se mantiene en el lugar bajo la coordinación de agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) e investigadores del Ministerio Público.
Hasta el momento se han incautado cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, tolvas y gran cantidad de municiones para fusil.
Según las investigaciones, estas armas pertenecen a terroristas del barrio 18 ya que se localizaron en un área donde operaba una de las clicas de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo".