¿Hay una camioneta en la última foto que le tomaron a Debanhi?

Una periodista mexicano detectó la presencia de una camioneta en la fotografía que el conductor de un servicio de taxi envió a sus amigas, donde Debanhi aparece sola en plena carretera.

La periodista de política Kaory Velasco aseguró que luego de sobre exponer la fotografía con un grupo de personas notó un vehículo estacionado frente a la joven de 18 años que lucía como un pic up grande.

"Analicen esas luces aisladas en el monte, hay personas que aprecian la forma de una camioneta tipo frontier o pickup. No es el alumbrado, el alumbrado es más alto, está a la orilla y es un poste tras otro pero esas tres luces son aisladas como de una torreta", inició explicando.

"Les dejo una imagen mejorada donde claramente se aprecia una camioneta frente a #Debanhi, etiqueten a la Fiscalía de Nuevo León y a Samuel García que tienen mucho por explicar e investigar. Imposible que el taxista no se haya percatado de la presencia del otro vehículo", escribió la especialista en investigar femicidios.

"Este es el mismo sitio donde se fotografío a #Debanhi si se fijan entre la maleza donde se ven las tres luces no hay casas, no hay postes de luz no hay nada. Es obvio que las luces son la torreta de una camioneta frente a ella, asechándola", agregó e un hilo de Twitter.

Otro tuitero que mejoró la imagen afirmó que podría tratarse de un pic up Nissan Frontier y envió las imágenes para que las personas ayudaran a encontrarla.

La especialista en estas investigaciones afirma que esta es denominada la "Carretera de la muerte" y que una organización criminal puede tenerla, que incluso, una familia originaria de Texas fue muerta en ese lugar, además afirmó que las autoridades siempre han callado ante estos casos.

Este es parte del hilo de la historia:

