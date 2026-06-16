Doctora muere tras sufrir ataque armado en la entrada de una finca

La mujer que acompañaba a la víctima, resultó gravemente herida.
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Maryini Carrasco López, originaria de San Andrés, Petén, fue asesinada a tiros en un hecho de violencia registrado a la salida de la finca Ixobel, en el municipio de Poptún, ataque en el que también resultó gravemente herida otra mujer que la acompañaba.
Según pobladores, ella se desempeñaba como médico en la localidad.
En el mismo incidente resultó herida Rosa Cohuoj, de 34 años, que sufrió varias heridas de bala en órganos vitales; sin embargo, lucha por su vida en el Hospital Distrital de Poptún, informaron socorristas de los Bomberos Voluntarios.
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, mientras el paso vehicular permaneció cerrado en ambos sentidos durante varias horas.
Investigan el caso
El Ministerio Público busca establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad y el paradero de los responsables, así como confirmar si las víctimas se encontraban caminando por el sector al momento del ataque o si fueron llevadas al lugar en un vehículo.