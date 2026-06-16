Joven de 25 años muere tras un ataque armado

La víctima quedó sobre la calle, cuando llegaron los socorristas ya nada pudieron hacer.
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Un ataque armado registrado en una calle de la aldea El Tambor, municipio de El Jícaro, El Progreso, cobró la vida de una joven.
Elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, las cuales le causaron la muerte de manera instantánea.
La víctima fue identificada como Mabelin Andre Ramírez Ramírez, de 25 años de edad, quien era ampliamente conocida en la comunidad.
Vecinos y conocidos lamentaron profundamente el trágico hecho que terminó con la vida de la joven.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), junto con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), se presentaron en la escena para iniciar las diligencias correspondientes y establecer la identidad del o los responsables, así como esclarecer el móvil del ataque.
Por su parte, fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron el procesamiento de la escena, recabaron evidencias y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guastatoya para los procedimientos de ley.