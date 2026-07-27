Acaba con la vida de su suegra: pelea familiar termina en tragedia

El agresor también pretendía atacar a sus hijos, quienes terminaron con crisis nerviosa.
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Una mujer sin vida y dos niños con crisis nerviosa dejó una discusión familiar ocurrida dentro de una vivienda ubicada en el barrio Conacastón, donde un hombre atacó a su suegra con un cuchillo.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, brindaron primeros auxilios a Lucía González Ramírez, de 55 años, quien presentaba lesiones abiertas en la cabeza, por lo que fue trasladada en estado delicado al Hospital de Guastatoya. Horas después, la víctima falleció a causa de las heridas que sufrió en el cráneo.
El hecho ocurrió cuando la familia estaba reunida en el inmueble. Según Adela González, de 23 años, se originó una discusión y, de un momento a otro, su conviviente usó un cuchillo para herir a su mamá.
La joven dijo a la Policía Nacional Civil que, al momento del hecho, ella y sus tres hijos de 6, 4 años y 8 meses tuvieron que esconderse, ya que su pareja también pretendía atacarlos. Los dos mayores sufrieron crisis nerviosa.
Lo capturan
Autoridades informaron que, aunque después del crimen el agresor se dio a la fuga, más tarde fue capturado e identificado como Matías Interiano Sandoval, de 38 años, originario de Pasaco.
El sospechoso actualmente residía en la colonia El Prado, zona 18 capitalina, y se desconoce si estaba bajo efectos de algún estupefaciente cuando se suscitó el ataque.