Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

VIDEO: así avanza la caravana desde la Calzada Roosevelt hacia zona 1

  • Por Jessica González
24 de julio de 2026, 10:57
La caravana se dirige hacia la zona 1. (Foto: Jorge Senté(colaborador)

La caravana se dirige hacia la zona 1. (Foto: Jorge Senté(colaborador)

Una larga fila de manifestantes se conduce por la Calzada Roosevelt rumbo a la zona 1.

EN CONTEXTO: ¡No hay paso! Reportan bloqueos en carreteras este viernes 24 de julio

Una gran caravana de taxis y mototaxis ya recorre la ciudad rumbo a la zona 1 capitalina. 

Los manifestantes se dirigen por la Calzada Roosevelt.

Esta manifestación se debe al rechazo al alza de los combustibles registrado en los últimos días. 

Varios puntos de la ciudad han sido afectados, así como carreteras de todo el territorio nacional. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar