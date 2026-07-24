VIDEO: así avanza la caravana desde la Calzada Roosevelt hacia zona 1

Una larga fila de manifestantes se conduce por la Calzada Roosevelt rumbo a la zona 1.
EN CONTEXTO: ¡No hay paso! Reportan bloqueos en carreteras este viernes 24 de julio
Una gran caravana de taxis y mototaxis ya recorre la ciudad rumbo a la zona 1 capitalina.
Los manifestantes se dirigen por la Calzada Roosevelt.
Esta manifestación se debe al rechazo al alza de los combustibles registrado en los últimos días.
Varios puntos de la ciudad han sido afectados, así como carreteras de todo el territorio nacional.