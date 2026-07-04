Suspenden tareas de rescate tras accidente aéreo por mal clima

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La aeronave sufrió un accidente y cayó a una zona montañosa ubicada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Tras ser localizada la aeronave, que permanecía desaparecida desde el 3 de junio, se realizan operaciones de rescate interinstitucionales para confirmar el número de víctimas de este accidente aéreo.

Los cuerpos de socorro realizan con cautela el descenso de los elementos de rascaste debido a la difícil zona donde fueron localizados.

La zona montañosa ha complicado las labores de rescate debido a las condiciones del terreno. (Foto: Ejército de Guatemala)

Las operaciones continúan en coordinación con las autoridades para poder hallar a las víctimas, luego de ser localizada y confirmado el hecho por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las operaciones de rescate fueron coordinadas para realizarlas por vía aérea y terrestre.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha movilizó elementos de rescate en la parte superior de la montaña que divide los municipios de San Miguel Pochuta y Patzún, Chimaltenango, para poder trasladar a las víctimas, de las que se desconoce su identidad hasta el momento.

Dado que las condiciones climáticas no permitieron continuar la búsqueda de las víctimas; estas fueron suspendidas durante la tarde del 4 de julio.

Las labores de búsqueda por las autoridades y cuerpos de socorro se reactivara a partir de las 6:00 horas del domingo 5 de julio.