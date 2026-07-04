¿Calor y lluvias? Así estará el clima este fin de semana en Guatemala

El ambiente continuará cálido, pero el acercamiento de una onda del este podría provocar lluvias en el país.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer las condiciones meteorológicas para este fin de semana en el territorio guatemalteco.
Para este sábado 4 de julio se pronostican pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional y altas temperaturas, sobre todo en el oriente y norte.
Sin embargo, en horas de la tarde y noche se podrían presentar lluvias dispersas en la región bocacosta y sur del occidente debido al acercamiento de una onda del este.
Domingo 5
Mientras que, para el domingo se prevé un ambiente cálido e ingreso de humedad de ambos litorales y nubosidad dispersa, lo que provocaría lluvias de corta duración que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica por la tarde.
Conforme el paso de la onda del este, se generará un aumento en los nublados y las lluvias, según explicaron los expertos.
Se recomienda evitar cruzar ríos por la posibilidad de que se incrementen.