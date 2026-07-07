¡Atención! Así estará el clima este martes 7 de julio en Guatemala

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El ambiente cálido predominará en el país, pero las lluvias se harán presentes en algunas regiones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha dado a conocer las condiciones climáticas para este martes 7 de julio en el territorio guatemalteco.

Para el amanecer se prevé poca presencia de nubes en la mayor parte del país, a excepción de los sectores montañosos, en donde podría haber mayor nubosidad.

Durante el resto de la mañana aumentarán las temperaturas y la radiación solar, por lo que se recomienda no exponerse a los rayos solares por tiempos prolongados.

Esto provocará que el ambiente sea cálido y soleado, pese a que el clima estará acompañado de viento norte moderado en el altiplano central, valles de oriente y algunas zonas del occidente.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/WfvE0UvFDt — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 6, 2026

En horas de la tarde y noche, los expertos pronostican lluvias y actividad eléctrica en el occidente, bocacosta, franja transversal del norte y algunas zonas aisladas en el caribe, altiplano central y Petén, esto por efecto de la onda del este número 16.

Las autoridades le recomiendan a la población tener precaución por la posible crecida de ríos, inundaciones, lahares en cadena volcánica o por dalos en la red vial del país ante la presencia de tormentas.