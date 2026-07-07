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¡A excesiva velocidad! Bus choca con auto y deja a conductora herida en la San Juan

  • Por Geber Osorio
06 de julio de 2026, 18:16
Ciudad de Guatemala
El autobús impactó de frente con un vehículo liviano en la calzada San&nbsp;Juan. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El autobús impactó de frente con un vehículo liviano en la calzada San Juan. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El bus extraurbano se pasó al carril contrario e impactó de frente con un automóvil.

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Un accidente de tránsito se registró este lunes 6 de julio en la calzada San Juan y 33 avenida de la zona 7 capitalina.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, un bus extraurbano transitaba a excesiva velocidad y no lograba detenerse.

Al intentar evitar colisionar con otros vehículos, el piloto perdió el control y se pasó al carril contrario, en donde impactó de frente con un automóvil rojo.

El bus extraurbano provocó el accidente al pasarse al carril contrario. (Foto vía: Amílcar Montejo)
El bus extraurbano provocó el accidente al pasarse al carril contrario. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Este último era conducido por una mujer que resultó gravemente herida tras el choque, según indicó Montejo.

Bomberos Municipales arribaron al lugar para auxiliar a la víctima. El percance vial ocasionó tránsito lento en el sector.

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