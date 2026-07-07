¡A excesiva velocidad! Bus choca con auto y deja a conductora herida en la San Juan

El bus extraurbano se pasó al carril contrario e impactó de frente con un automóvil.
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Un accidente de tránsito se registró este lunes 6 de julio en la calzada San Juan y 33 avenida de la zona 7 capitalina.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, un bus extraurbano transitaba a excesiva velocidad y no lograba detenerse.
Al intentar evitar colisionar con otros vehículos, el piloto perdió el control y se pasó al carril contrario, en donde impactó de frente con un automóvil rojo.
Este último era conducido por una mujer que resultó gravemente herida tras el choque, según indicó Montejo.
Bomberos Municipales arribaron al lugar para auxiliar a la víctima. El percance vial ocasionó tránsito lento en el sector.