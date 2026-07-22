¿Seguirá cálido y soleado? Así estará el clima en Guatemala este jueves

Pese a que el ambiente seguirá cálido, podrían presentarse lluvias con actividad eléctrica.
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El clima persistirá caliente y cálido este jueves 22 de julio, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante la mañana se prevé que aparezcan nublados en el Caribe del país, principalmente en Alta Verapaz, en el sur de Petén y Bocacosta, mientras que en el resto del país se espera que se mantenga soleado.
Además, se espera viento norte ligero o moderado en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.
Para la tarde, se prevé alta nubosidad en la mayor parte del país, reduciendo lluvias. Sin embargo, podrían formarse tormentas severas locales, además que podría registrarse granizo.
Asimismo, existe la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica de corta duración en suroccidente, Bocacosta, sur del altiplano central y suroriente, por lo que esta actividad es de menor posibilidad en Caribe, Alta Verapaz y en el Sur de Petén.
Las autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias ante cambios de clima.