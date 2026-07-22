La Municipalidad de Guatemala permanecerá cerrada este viernes 24 de julio

Las autoridades recomiendan a la población tomar en cuenta el cambio de horario para planificar sus gestiones.
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La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala informó este 22 de julio sobre cambios en el horario de atención en sus sedes.
Además de este edificio, la autoridad municipal indicó que Minimunis, Empagua y Bancos se adaptarán al horario programado para este jueves y viernes.
Los horarios de atención serán los siguientes:
- Jueves 23 de julio, se mantendrá horario regular de 07:00 a 12:00 horas.
- Viernes 24 de julio, estará cerrado.
La atención a los ciudadanos reanudará el sábado 25 de julio.
La Municipalidad recomendó a la población tomar en cuenta el cambio de horario para planificar sus gestiones. Además, recordó que por medio de su sitio web se pueden realizar las diligencias municipales necesarias.