La Municipalidad de Guatemala permanecerá cerrada este viernes 24 de julio

¡Toma nota!



Este jueves y viernes nuestros horarios de atención al vecino tendrán un ajuste. Te recomendamos tomarlo en cuenta al planificar tus gestiones.



Retomaremos la atención en nuestro horario habitual el sábado 25 de julio.



Recuerda que también puedes realizar tus… pic.twitter.com/durqZ4M74q