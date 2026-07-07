Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el clima el resto de la semana

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Se espera que las mañanas sean calurosas, pero por la tarde caerán lluvias con actividad eléctrica.

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Para el resto de la semana, las condiciones del tiempo en Guatemala estarán dominadas por mañanas con neblina, ambiente cálido y húmedo durante el día, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el pronóstico, estas condiciones estarán favorecidas por el paso de ondas del este, el ingreso de humedad desde ambos litorales, la inestabilidad en el Pacífico y las altas temperaturas.

En la ciudad de Guatemala se esperan máximas de entre 27 y 29 grados, con incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias al finalizar la jornada.

Las lluvias con actividad eléctrica continuarán durante las tardes y noches en gran parte del país. (Foto: archivo)

El calor será más intenso en el oriente del país, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 37 y 39 grados Celsius. En el Pacífico y Petén también se prevén máximas de hasta 36 y 38 grados, respectivamente; sin embargo, la probabilidad de lluvias se mantendrá en la mayor parte del territorio nacional.

En alerta

Ante este panorama, el Insivumeh recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales y tomar precauciones por las lluvias con actividad eléctrica, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos.