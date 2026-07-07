Madre interviene en pelea de niños y termina golpeando a uno de ellos

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Los niños terminaron hospitalizados, el agredido por la mujer llevaba heridas de gravedad.

Lo que comenzó como una riña entre dos menores, de 8 y 10 años, terminó con ambos heridos, luego de que la madre de uno de ellos presuntamente golpeara al otro niño al intentar defender a su hijo.

El hecho se registró en la aldea Salac I, La Tinta, Alta Verapaz. Al lugar fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron a un niño que sufrió un trauma contuso con golpes en el rostro, mientras que el otro presentaba una laceración en la parte posterior de la cabeza.

Mujer defiende a su hijo y deja herido a otro menor. (Foto: Irma Tzi)

Ambos fueron trasladados al Hospital Distrital de La Tinta.

Sin embargo, el menor que fue golpeado por la mujer posteriormente fue referido al Hospital Regional de Cobán debido a la gravedad de las lesiones, informó Enrique Misti, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.