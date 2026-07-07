Madre interviene en pelea de niños y termina golpeando a uno de ellos

Los niños terminaron hospitalizados, el agredido por la mujer llevaba heridas de gravedad.
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Lo que comenzó como una riña entre dos menores, de 8 y 10 años, terminó con ambos heridos, luego de que la madre de uno de ellos presuntamente golpeara al otro niño al intentar defender a su hijo.
El hecho se registró en la aldea Salac I, La Tinta, Alta Verapaz. Al lugar fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron a un niño que sufrió un trauma contuso con golpes en el rostro, mientras que el otro presentaba una laceración en la parte posterior de la cabeza.
Ambos fueron trasladados al Hospital Distrital de La Tinta.
Sin embargo, el menor que fue golpeado por la mujer posteriormente fue referido al Hospital Regional de Cobán debido a la gravedad de las lesiones, informó Enrique Misti, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.