Así fueron las labores de rescate de las víctimas tras accidente aéreo (video)

En una zona boscosa de difícil acceso, los equipos de socorro lograron recuperar los cuerpos de dos de las víctimas del accidente aéreo.
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Desde el aire, un rescatista descendió hacia la zona boscosa donde permanecía la aeronave accidentada desde el pasado viernes 3 de julio.
Entre árboles y ramas, se encontraba el fuselaje destruido y los equipos de socorro que desde horas antes trabajaban para recuperar a las víctimas tras localizar la aeronave.
Según las imágenes, al llegar al punto los rescatistas aseguraron la camilla de la primera víctima que ya estaba preparada para la extracción.
Minutos después, el resto del equipo permaneció en tierra organizando entre varios socorristas la recuperación de la segunda víctima.
Una vez concluida esa labor, la segunda víctima también fue elevada y retirada del lugar.
Área de difícil acceso
Según explicaron los socorristas, las operaciones se desarrollaron en un área de difícil acceso.
Además, dos rescatistas permanecieron durante la noche en el sector para avanzar en las labores de búsqueda.
Tras recuperar los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados a la Fuerza Aérea Guatemalteca y después hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Al finalizar la tarde de este domingo, las autoridades suspendieron las labores de búsqueda que serán reanudadas en las próximas horas para localizar a la tercera persona que continúa desaparecida.
De forma paralela, también sigue la búsqueda de un rescatista del Ejército de Guatemala que desapareció durante las operaciones.
Sobre el accidente
El accidente aéreo fue reportado el pasado 3 de julio y confirmado por la Municipalidad de San Miguel Pochuta quien informó a través de un comunicado sobre el despliegue de personal para apoyar la localización de la aeronave.
Horas después se confirmó que tres personas viajaban a bordo dando paso a las operaciones interinstitucionales de búsqueda y rescate que continúan en el área.