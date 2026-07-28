Realizan las honras fúnebres del agente fallecido en ataque de Amatitlán

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Este lunes 27 de julio, se llevaron a cabo las honras fúnebres del agente Mejía, luego de haber fallecido en cumplimiento de su deber.

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En las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) se llevaron a cabo las honras fúnebres del agente Byron Aníbal Mejía Montenegro, quien falleció tras un hecho armado el pasado domingo.

Familiares y compañeros del agente, se despidieron esta tarde de lunes. La PNC informó que Mejía Montenegro deja en la orfandad a una niña de 2 años de edad.

El policía fue despedido por su familia y compañeros. (Foto: PNC)

El agente Mejía, tenía 27 años de edad, era originario del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, de Santa Rosa y habría ingresado al cuerpo de policía en 2023, perteneciendo a la promoción 54 y prestando servicio a la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) y actualmente en la comisaría 15.

A las honras fúnebres se presentaron la viceministra de Tecnología de la información y las comunicaciones Karen Ortiz Solares; Director General, David Estuardo Custodio; Director General Adjunto Héctor González Prera y subdirectores generales.

El agente tenía 27 años de edad y falleció durante un hecho armado en Amatitlán. (Foto: PNC)

¿Qué sucedió?

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del pasado domingo en la aldea Mesillas Bajas, en Amatitlán.

Luego del enfrentamiento armado, se confirmó que un policía y uno de los atacantes murieron, mientras que un segundo agente policial fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán.