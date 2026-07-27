Identifican a agente de la PNC que falleció tras ataque en Amatitlán

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El agente fallecido contaba con más de tres años de servicio en la PNC y murió en cumplimiento de su deber.

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió la noche del pasado domingo luego de que un presunto delincuente le disparara cuando atendía una denuncia ciudadana junto a sus compañeros en la aldea Mesillas Bajas, en Amatitlán.

Se trata de Byron Aníbal Mejía Montenegro, de 27 años, quien estaba asignado a la Comisaría 15.

De acuerdo con la PNC, los agentes fueron a dicho lugar, ya que recibieron una denuncia sobre la presencia de presuntos delincuentes en la calle principal.

El agente Byron Aníbal Mejía Montenegro falleció la noche del pasado domingo en Amatitlán. (Imagen: PNC)

Recibidos a disparos

Al llegar al lugar, un hombre que aún no ha sido identificado, disparó en contra de los policías sin mediar palabra, por lo que los uniformados repelieron la agresión y se generó un enfrentamiento armado.

Debido al hecho armado, falleció el agente Byron Mejía y el responsable del ataque, a quien se le incautó una pistola; además, resultó herido otro policía y fue trasladado a un centro asistencial, en donde actualmente se encuentra estable.

Mejía Montenegro "contaba con 3 años, 5 meses y 26 días de servicio en la institución y pertenecía a la 54.ª promoción", agregó la PNC, quien lamenta su fallecimiento en cumplimiento de su deber.