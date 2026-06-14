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Fallece Oliver Tree en trágico accidente de helicóptero

  • Por Selene Mejía
14 de junio de 2026, 12:32
Obituarios
El cantante estadounidense falleció de manera trágica. (Foto: Oficial)

El cantante estadounidense falleció de manera trágica. (Foto: Oficial)

Oliver Tree falleció en un fatal accidente de helicóptero en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro el domingo 14 de junio. 

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El cantante estadounidense murió luego de dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron sobre una zona comercial de la Avenida das Américas. Cinco personas más murieron.

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El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro explicó que a las 9:00 a. m. dos aeronaves chocaron mientras sobrevolaban el área y cayeron a poca distancia una de la otra.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos.

El impacto provocó un incendio que alcanzó a unos 20 carros, originando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

La segunda aeronave cayó a más de cien metros del lugar y no se incendió. 

 

 

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