Fallece Oliver Tree en trágico accidente de helicóptero

Oliver Tree falleció en un fatal accidente de helicóptero en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro el domingo 14 de junio.
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El cantante estadounidense murió luego de dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron sobre una zona comercial de la Avenida das Américas. Cinco personas más murieron.
El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro explicó que a las 9:00 a. m. dos aeronaves chocaron mientras sobrevolaban el área y cayeron a poca distancia una de la otra.
Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos.
El impacto provocó un incendio que alcanzó a unos 20 carros, originando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.
La segunda aeronave cayó a más de cien metros del lugar y no se incendió.