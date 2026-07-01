FUERTE VIDEO: Así ocurrió el accidente en comercial de carretera a El Salvador

El agente del centro comercial falleció horas después del fuerte impacto.
EN CONTEXTO: Conductor choca contra muro de centro comercial en carretera a El Salvador
Un fuerte accidente de tránsito se registró el mediodía del martes 30 de junio en el kilómetro 19.5 de la ruta a El Salvador.
Por causas aún desconocidas, el conductor de un auto se cruzó a excesiva velocidad el bordillo de la carretera, pasando al carril contrario.
Sin frenar, pasó atropellando al guardia de un centro comercial, en donde el auto terminó empotrado.
En redes sociales circula el video del brutal accidente.
Tras el impacto, el agente quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde falleció.