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FUERTE VIDEO: Así ocurrió el accidente en comercial de carretera a El Salvador

  • Por Jessica González
01 de julio de 2026, 07:24
El conductor pasó atropellando al agente de seguridad. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor pasó atropellando al agente de seguridad. (Foto: Bomberos Municipales)

El agente del centro comercial falleció horas después del fuerte impacto. 

EN CONTEXTO: Conductor choca contra muro de centro comercial en carretera a El Salvador

Un fuerte accidente de tránsito se registró el mediodía del martes 30 de junio en el kilómetro 19.5 de la ruta a El Salvador.

Por causas aún desconocidas, el conductor de un auto se cruzó a excesiva velocidad el bordillo de la carretera, pasando al carril contrario.

Sin frenar, pasó atropellando al guardia de un centro comercial, en donde el auto terminó empotrado. 

En redes sociales circula el video del brutal accidente.

Tras el impacto, el agente quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde falleció. 

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